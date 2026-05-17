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  Elvira González Fernández

(Viruca)

Falleció el día de ayer confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su hija, Marivi; hijos políticos, Salvador, Beibi y Enrique; hijos adoptivos, Jose Luis, Pepa y Fini; nieto, Luis; sobrinos, Aurora, Leandro y Julia; primos, David y Sonia; amigos, Pepe, Carlos y Ángeles y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para la Cremación: Hoy a las dos y media de la tarde. Nota: La cremación se realizara en la intimidad familiar. El funeral se oficiará en la Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen (Os Castros), el proximo martes, día 19 a las siete menos cuarto de la tarde. Hogar Funerario Nº4 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com Pompas Fúnebres, S.A - Tfno. 981 294511

A Coruña, 17 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.