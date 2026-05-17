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  Dolores Vázquez Piña

Falleció en el día de ayer, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Agradece la tengan presente en sus oraciones y la asistencia a la misa, hoy a las siete de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de Pastoriza. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. La salida del tanatorio será a las seis y media de la tarde. Tanatorio “Génesis” Nº 1; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

Borroa (Arteixo), 17 de mayo de 2026 Funeraria Génesis