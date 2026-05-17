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 Carmen Medina Chamorro

(Carmencita Moya - Viuda de Joaquín Moya García)

Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de esta Villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avd. Finisterre, Nº 62 - Carballo. Telf. 981701505.

Carballo, 17 de mayo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños