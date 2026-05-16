Mercedes Seoane López

(Viuda de Don José Santiso Sánchez)

Falleció el 15 de mayo, a los 90 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy sábado, a las seis de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa Eulalia de Leiro (Abegondo). La Misa de ánimas se celebrará el domingo, día 24, a las diez de la mañana en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Leiro (Abegondo), 16 de mayo de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.