María Vázquez Silveira

(Vecina de A Balsa – Cabaleiros)

Falleció el día de ayer, a los 100 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, sábado. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Xulián de Cabaleiros. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia, túmulo nº 1.

Cabaleiros (Tordoia), 16 de mayo de 2026. Funeraria San Xulián