Amalia Presedo López

(Viuda de Paco do Caseiro)

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy sábado, día 16, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Lubre, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Espíritu Santo (Soñeiro – Sada), 16 de mayo de 2026. Funeraria Apóstol