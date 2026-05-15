Delfino Veira Souto

(Fino)

Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial San Tirso de Oseiro, hoy, a las cuatro de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las tres y media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10.

A Coruña, 15 de mayo de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es