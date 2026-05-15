Carmen Fraga Lamas

(Viuda de Perfecto Remuiñán Puga)

Falleció el 14 de mayo, a los 71 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente, se oficiará hoy viernes, día 15, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Ardaña (Carballo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala 2.

Ardaña (Carballo), 15 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio