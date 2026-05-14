Modesto Gómez Galmán

Falleció el 12 de mayo, a los 74 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy jueves, a las seis y media de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Salvador de Viones (Abegondo). La Misa de ánimas se celebrará el domingo día 17, a las once de la mañana, en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Viós (Abegondo), 14 de mayo de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.