José Puga Aguiar

Falleció el día de ayer, a los 87 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Celas (Culleredo). Sepelio: A continuación, en el cementerio nuevo de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1.

Celas de Peiro (Culleredo), 14 de mayo de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier