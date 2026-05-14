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Isolina Sánchez Regueira

(Viuda de Lino Suárez López)

 Falleció el 12 de mayo, confortada con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial de San Juan de Vitre-Frades, hoy, a las cinco de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Salida para el entierro: Hoy, cuatro de la tarde. Funeral: Iglesia parroquial de San Antonio (A Coruña), viernes 15 a las ocho y media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3.

A Coruña, 14 de mayo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es