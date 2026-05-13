Sara Cortés Vaamonde

(Viuda de Don Camilo González – Peneireiro)

Falleció el día ayer, a los 88 años, confortada con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Entierro: Hoy miércoles. Salida tanatorio: A las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente. Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios. Cementerio: Municipal de Betanzos. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 2.

Betanzos, 13 de mayo de 2026. Funeraria Mariano