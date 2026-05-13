María Esther Trigo Díaz

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. La misa se celebrará hoy miércoles, a las diez y media de la mañana, en la capilla del tanatorio, y la cremación tendrá lugar a las once de la mañana en el Crematorio del Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7.

A Coruña, 13 de mayo de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es