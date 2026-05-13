Josefa Carmen Roca González

(Viuda de Francisco Martínez Cabado)

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial San Xiao de Becín, hoy, a las cinco de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las cuatro de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie nº 3. Poligono A Grela, A Coruña.

A Coruña, 13 de mayo de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es