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Antonio Castelo Vales

(O Ferrador de Cangas) (Viudo de Josefa Bello Matos) 

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy miércoles, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Ouces, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Seis y cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Ouces (Bergondo), 13 de mayo de 2026.  Funeraria Apóstol