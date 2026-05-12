Vicente Moreno Loriga

(Ex-funcionario fontanero del Chuac)

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy martes, a las cinco y media de la tarde. Hora de salida para el entierro: hoy, a las seis y cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial San Vicente de Elviña (A Coruña). Funeral: iglesia parroquial del Carmen (Los Castros), el sábado, día 16, a las seis y media de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 10. (Frente al Chuac).

A Coruña, 12 de mayo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es