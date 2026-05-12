Ángel Teodoro Saavedra Sixto

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 82 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, María Isabel Naya Jaspe; hijos, Ángel y Nuria; hermana, Mary; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente, que se oficiará hoy martes DÍA 12, a las SIETE de la tarde, en la iglesia parroquial de San Jorge de Iñás (Oleiros). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. NOTA: La salida del hogar funerario se efectuará a las SIETE MENOS CUARTO de la tarde. Hogar Funerario nº 1 - O Graxal (Cambre). Pésames: pesames@pompascoruna.com.

Iñás (Oleiros), 12 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.