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María Mercedes Manzano Rodríguez

Falleció el día 9 de mayo, confortada con los Santos Sacramentos, a los 82 años de edad. 

l D.E.P. l

Su hermano, Rufino; hermana política Pilar y familia Beatriz Vázquez y Alba Patiño. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: hoy lunes, día 11, a las ONCE Y MEDIA de la mañana. Cementerio: Parroquial de San Pedro de Visma. Funeral: Iglesia parroquial de San Pedro de Visma, a continuación del sepelio. Hogar funerario nº 6 - Plaza de la Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 11 de mayo de 2026.  Pompas Fúnebres, S.A.