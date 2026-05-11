María Mercedes Manzano Rodríguez

Falleció el día 9 de mayo, confortada con los Santos Sacramentos, a los 82 años de edad.

l D.E.P. l

Su hermano, Rufino; hermana política Pilar y familia Beatriz Vázquez y Alba Patiño. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: hoy lunes, día 11, a las ONCE Y MEDIA de la mañana. Cementerio: Parroquial de San Pedro de Visma. Funeral: Iglesia parroquial de San Pedro de Visma, a continuación del sepelio. Hogar funerario nº 6 - Plaza de la Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 11 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.