Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuel Rivadulla Martínez

(Rodri) 

Falleció en el día de ayer, a los 68 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Agradece lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy lunes, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Pastoriza. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La salida del tanatorio será a las cinco y diez de la tarde.Tanatorio “Génesis” nº 1. C/ Isaac Peral, nº 9. Polígono La Grela Bens (A Coruña).

A Coruña, 11 de mayo de 2026. Funeraria Génesis