Manuel Rivadulla Martínez

(Rodri)

Falleció en el día de ayer, a los 68 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy lunes, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Pastoriza. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La salida del tanatorio será a las cinco y diez de la tarde.Tanatorio “Génesis” nº 1. C/ Isaac Peral, nº 9. Polígono La Grela Bens (A Coruña).

A Coruña, 11 de mayo de 2026. Funeraria Génesis