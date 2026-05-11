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David Ramón Zas López

(Viudo de María Carmen Carro Pernas) 

Falleció el día 9 de mayo de 2026, a los 71 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy lunes, día 11, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Esteban de Moras, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia. Salida del hogar funerario: cuatro menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Morás (Arteixo), 11 de mayo de 2026.  Funeraria Apóstol