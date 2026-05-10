Filiberto Castro Boado

(Un buen marido, padre y amigo)

Falleció el día 8, a los 93 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la capilla de Santa María de Oleiros, hoy domingo, a la una de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: hoy, a las doce y media del mediodía. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 9. (Frente al Chuac).

A Coruña, 10 de mayo de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es