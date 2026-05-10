Arturo Barral Viqueira

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: hoy, a las doce del mediodía. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 10 de mayo de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es