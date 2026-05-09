Vicente Carril Barcia

(Fillo de Fela de Marta)

Falleció el día 7 de mayo de 2026, a los 57 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, sábado día 9, a las cuatro y media de la tarde salida de tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Jorge de Camariñas. A continuación, incineración en el crematorio del Grupo Bergantiños en Bértoa, Carballo. Tanatorio Municipal de Camariñas. Velador nº 1.

Camariñas, 9 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Pombo Vázquez e Hijos S.L.