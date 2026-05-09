Sara Suarez Garrido

(Viuda de Ángel Lema Vigo)

Falleció el día 7, a los 99 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las doce y media de la mañana. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a la una de la tarde. Cementerio: municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4.

A Coruña, 9 de mayo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es