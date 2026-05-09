Francisca Seijo Carro

(Francisca do Xastre)

Falleció el 7 de mayo, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el descanso de su alma. Salida del tanatorio, hoy sábado, a las doce de la mañana. Iglesia y cementerio parroquial de San Esteban de Piadela (Betanzos). La misa de ánimas se celebrará el domingo día 10 a las diez y media de la mañana en la misma iglesia. Tanatorio Golpe: Sala nº 4.

Piedela (Betanzos), 9 de mayo de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.