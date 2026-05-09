Benigno Cambre Añón

(Viudo de Carmen Lema Trigo)

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de San Esteban de Buño (Malpica de Bergantiños), hoy, a las ocho y media de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Ocho menos cuarto de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie nº 3. Poligono A Grela.

A Coruña, 9 de mayo de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es