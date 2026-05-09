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Antonio Santiso Varela

(Viudo de María Jacome Presas) 

Falleció el día 7, a los 95 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro de la tarde. Cementerio municipal de Fene (Barallobre). Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 2.

A Coruña, 9 de mayo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es