Domingo Antonio Bello Rama

(Viudo de María Magdalena Queijas Raña) (Vecino de Avda. Buenos Aires - Cerceda)

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, viernes. La salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cerceda. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda, túmulo nº 1.

Cerceda, 8 de mayo de 2026 Funeraria San Xulián