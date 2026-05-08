Aurora Varela Souto

(Aurora do Artilleiro) (Viuda de José Méndez García)

Falleció el 7 de mayo, a los 83 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy viernes, a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Esteban de Larín, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia. Salida del hogar funerario: Siete de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Larín (Arteixo), 8 de mayo de 2026. Funeraria Apóstol