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Alfonso Álvarez Cudeiro

(Fundador Muebles El Modelo)

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 98 años de edad.

l D.E.P. l

Sus hijos, Alfonso y José Manuel; hijas políticas, Chola y Ermitas; nietos, Alfonso, Belén, Laura y Marta; bisnietos, Alejandro y Lucas; hermana, Josefina; hermanos políticos, Fermín y Gelines, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, HOY a las SEIS de la tarde. Hora de salida para el entierro: HOY a las SIETE MENOS CUARTO de la tarde. Sepelio: Cementerio parroquial Vigen del Carmen - O Burgo (Cambre), HOY a las SIETE Y CUARTO de la tarde. Hogar funerario Nº 4 (Plaza Palloza). Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 8 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.