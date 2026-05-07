Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Verónica García Rodríguez

(Vero) 

Falleció el día de ayer, a los 41 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy jueves, día 7, a la una de la tarde en la iglesia parroquial de San Esteban de Morás, siendo a continuación su incineración en el crematorio municipal de Feáns - A Coruña. Salida del hogar funerario: Una menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3.

Morás (Arteixo), 7 de mayo de 2026.  Funeraria Apóstol