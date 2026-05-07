Verónica García Rodríguez

(Vero)

Falleció el día de ayer, a los 41 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy jueves, día 7, a la una de la tarde en la iglesia parroquial de San Esteban de Morás, siendo a continuación su incineración en el crematorio municipal de Feáns - A Coruña. Salida del hogar funerario: Una menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3.

Morás (Arteixo), 7 de mayo de 2026. Funeraria Apóstol