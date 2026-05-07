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María del Pilar García Alonso

(Viuda de Hermenegildo Novo Verdes) 

Falleció el día de ayer, a los 100 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las cinco de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Parroquial San Pedro de Visma – A Coruña. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 6. C/ Madame Curie, 3.

A Coruña, 7 de mayo de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es