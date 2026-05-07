María Dominga Brañas Otero

(Viuda de Don Amando Diz Tizón) (Amando de Primo)

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves. Salida tanatorio: Seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente, a las seis. Iglesia y cementerio parroquiales del Divino Salvador de Villozás. Crematorio Tanatorio Mariano, sala nº 2.

Villozás (Paderne), 7 de mayo de 2026. Funeraria Mariano