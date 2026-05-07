María Concepción Lagares Amundaray

Falleció el día de ayer confortada con los Santos Sacramentos, a los 74 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposo, Agapito Ferrero Franco; hijos, Yara, Noema y Sayda (=); hijo político, David García; nietos, Lucas, Marcos y Carlota; hermana, Marisol; sobrinos, Bruno y Diego y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres HOY a las TRES Y CUARTO de la tarde. Nota: La incineración se realizará en la intimidad familiar. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 7 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.