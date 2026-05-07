Berta Méndez Delgado

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las DOCE Y MEDIA de la mañana. Hora de la cremación: hoy, a la UNA de la TARDE. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie,3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 7 de mayo de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es