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Manuela Liñares Bello

(Viuda de Amadeo Rodríguez Liñares) (Vecina de Cabanelas, A Fondeira – Bardaos)

Falleció el día 4 de mayo, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, miércoles. La salida del tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Bardaos. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo nº 2.

Bardaos (Tordoia), 6 de mayo de 2026 Funeraria San Xulián