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Manuel Vilanova Pena

(Vecino de Traba – Coristanco)

Falleció en el día de ayer, a los 74 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy miércoles a las cinco y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Sta. María de Traba. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Traba (Coristanco), 6 de mayo de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta