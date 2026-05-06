Manuel Sánchez Becerra

Falleció el día 4, a los 89 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Cremación: hoy miércoles, día 6, en la intimidad familiar. Funeral de cenizas, hoy miércoles, día 6, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Cerceda. A continuación recibirán sepultura en el cementerio parroquial, en el panteón familiar; por lo que dan las más expresivas gracias. Tanatorio Génesis nº 3. C/Isaac Peral, nº 9; Polígono La Grela Bens (A Coruña).

A Coruña, 6 de mayo de 2026 Funeraria Génesis