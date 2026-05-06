Carmen Parafita Canedo

(Viuda de Manuel Lamas Señarís) (Vecina de Cerdeiras – Villadabad)

Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, miércoles. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las doce y media de la mañana. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Cipriano de Villadabad (Tordoia). Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo n º1.

Villadabad (Tordoia), 6 de mayo de 2026 Funeraria San Xulián