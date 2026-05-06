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Antonio Rumbo Vázquez

(Antonio de Rumbo)

Falleció el día 4 de mayo de 2026, a los 83 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Hoy miércoles, día 6 a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Loureda, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario: Cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Loureda (Arteixo), 6 de mayo de 2026 Funeraria Apóstol