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Marisa Gestal González

Falleció a los 57 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: Martes. A las cinco y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Santa María de Rodeiro, donde a las seis de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma. Terminado este, se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced / La Traviesa nº 4, Oza de los Ríos.

Faxo - Rodeiro (Oza-Cesuras), 5 de mayo de 2026 Funeraria La Merced