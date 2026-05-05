María Martínez Martínez

(Os do Xelo) (Viuda de Antonio Parada Varela)

Falleció en el día de ayer, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al entierro, acto que tendrá lugar hoy a las cinco y media de la tarde en el panteón familiar del cementerio parroquial de San Pedro de Visma, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: Funeral a continuación en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Visma. Tanatorio Génesis nº1. C/ Isaac Peral, nº 9; Polígono La Grela Bens (A Coruña).

A Coruña, 5 de mayo de 2026 Funeraria Génesis