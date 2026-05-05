Manuel Ismael Seijas Patiño
(Viudo de Francisca Paseiro Castelo)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y media de la tarde. Hora de la cremación: En la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie nº 3. Polig. A Grela, A Coruña.
A Coruña, 5 de mayo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es