Manuel Ismael Seijas Patiño

(Viudo de Francisca Paseiro Castelo)

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y media de la tarde. Hora de la cremación: En la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie nº 3. Polig. A Grela, A Coruña.

A Coruña, 5 de mayo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es