José Luis Corredoira López

Falleció el día de ayer, a los 77 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy martes, a las doce del mediodía, en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier (Culleredo). Tanatorio - Crematorio San Javier, sala n º1. Av. Almeiras nº 63 (Culleredo).

Vilaboa (Culleredo), 5 de mayo de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier