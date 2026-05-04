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Manuel Sánchez Taboada

Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad, después de recibir los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Dia del entierro: Lunes. A las cinco y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Salvador de Trasanquelos, donde a las seis de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descaso de su alma, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios la Merced- la Traviesa nº 4.

Trasanquelos (Oza Cesuras), 4 de mayo de 2026 Funeraria La Merced