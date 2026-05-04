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Dolores Varela Pacin

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 68 años de edad. 

l D.E.P. l

Su esposo, Serapio Rodríguez Cal; hijos, María y David; hijos políticos, Héctor e Inda; hermanos, Frutos, Marina, Juan (=) y Ángel; hermanos políticos, Marisa y Jose Antonio; sobrinos; primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres HOY a las ONCE Y CUARTO de la mañana. Hora de salida para la Cremación: HOY a las DOCE de la mañana. Nota: La incineración se realizará en la intimidad familiar. Hogar Funerario nº 4 (Plaza Palloza). Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 4 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.