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María Roca Taverna

(Viuda de Ángel López Barros) 

Falleció el día de ayer, a los 105 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las doce de la mañana. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce y media de la mañana. Cementerio municipal de Santa Cecilia de Feáns (A Coruña). Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 7.

A Coruña, 3 de mayo de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es