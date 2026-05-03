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Josefa Viqueira Fernández

(Viuda de Emilio Vázquez Seoane) 

Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: Hoy domingo. Funeral: Iglesia parroquial de Santo Tomas de Salto, siete de la tarde, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced / La Traviesa nº 4.

Salto (Oza Cesuras), 3 de mayo de 2026.  Funeraria La Merced