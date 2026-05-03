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Jorge Martínez Castro

Falleció el 2 de mayo, a los 64 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Día y hora del entierro hoy domingo a las cuatro de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de esta villa, favores que agradecen. Casa mortuoria: Tanatorio San Antonio – Carballo, sala nº 1.

Carballo, 3 de mayo de 2026. P.F. San Jose de Carballo