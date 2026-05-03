El reverendo Celestino López López

(Párroco Emérito de Vilaboa - Culleredo)

Falleció el 1 de mayo, a los 88 años de edad, después de recibir los SS.SS. y la B.A.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy domingo, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial nueva de Vilaboa (Culleredo), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de San Vicente de Curtis (Vilasantar). Nota: No se admiten flores. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario: nº 2.

Vilaboa (Culleredo), 3 de mayo de 2026. Funeraria Apóstol